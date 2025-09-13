İran ve Tunus, ekonomik ve turizm işbirliğini canlandırıyor

İran’ın Tunus Büyükelçisi Mirmesut Hüseyniyan, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Tunus ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ve turizm işbirliğinin yeniden canlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hüseyniyan, Bakan Erakçi’nin Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Nafti ile yaptığı görüşmeye değinerek, ikili ilişkilerle ilgili kapsamlı görüşmelerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyükelçi, son iki ayda İran ve Tunus arasında charter seferler şeklinde doğrudan uçuşların başlatıldığını ve bu uçuşların her Pazar ve Çarşamba yapıldığını aktardı. 15 günlük vize muafiyeti sayesinde yaklaşık 1000 İranlının tur kapsamında Tunus’a seyahat ettiği tahmin ediliyor. Görüşmede, iki ülke arasında kalıcı doğrudan uçuşların başlatılması ve bunun için gerekli mekanizmaların kurulması kararı üzerinde duruldu.

Hüseyniyan, iki ülkenin siyasi ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu, ancak ekonomik işbirliğinin coğrafi mesafe ve iş insanlarının karşılıklı kapasiteyi yeterince bilmemesi nedeniyle henüz yeterli düzeyde olmadığını ifade etti. İranlı diplomat Tunus’un zeytinyağı ve hurma üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu ve bu alanlarda işbirliği potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Büyükelçi ayrıca, uzun yıllar sonra iki ülke arasındaki Ortak Ekonomi Komisyonu toplantısının yakında Tahran’da, iki ülkenin ticaret bakanları başkanlığında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki turizm ve seyahat işbirliğinin artırılması konusuna da vurgu yapıldı.