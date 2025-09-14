Erakçi, Kahire ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kahire ziyaretine ilişkin raporunu Instagram hesabından paylaştı.

Erakçi, geçen Salı günü Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştüğünü ve müzakereler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erakçi, bu ziyaret sırasında İran ile UAEA arasında işbirliği yöntemine dair bir mutabakat metninin imzalandığını açıkladı.

Bakan ayrıca, İran ile UAEA arasındaki görüşmelerin yeni koşullar çerçevesinde bir süredir ülkenin üst düzey politikaları doğrultusunda sürdüğünü ve anlaşmanın nihai hale getirilmesi için üst düzey görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı’nın önerisi üzerine bu toplantının Tunus ziyareti güzergâhında Kahire’de yapıldığını ifade etti.