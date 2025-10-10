  1. Dünya
  2. Avrupa
10 Eki 2025 21:22

UNRWA: Gazze’ye giriş için 6 bin yardım kamyonu hazır

UNRWA: Gazze’ye giriş için 6 bin yardım kamyonu hazır

UNRWA Sözcüsü, işgalci Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaşmasını engellemesine tepki göstererek, 6 bin yardım kamyonunun bu bölgeye girmeye hazır olduğunu açıkladı.

El Cezire’ye göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sözcüsü, “Gazze’deki savaş boyunca faaliyetlerimizi hiçbir zaman durdurmadık. Bölgede 12 bin personelimiz vardı ve savaş süresince 170’ten fazla çalışanımız hayatını kaybetti” dedi.

Jonathan Fowler, açıklamasının devamında, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımına başlamak için onay bekliyoruz. Mısır ve Ürdün’de depolarımız mevcut. Gazze halkının gıdaya, ilaca ve her şeye ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

UNRWA Sözcüsü ayrıca,“Durum her an değişiyor. Gazze Şeridi’ndeki geçiş kapılarının açılmasını engelleyen tüm engeller kaldırılmalıdır. Gazze’de yaşam bir an önce normale dönmelidir” vurgusunu yaptı.

İsrail’in geçen yıldan bu yana taraflar arasındaki koordinasyonu engelleyen yasaları uyguladığını belirten Jonathan Fowler, Gazze’ye giriş için 6 bin yardım kamyonunun hazır olduğunu vurguladı.

News ID 1931203

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler