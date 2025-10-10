UNRWA: Gazze’ye giriş için 6 bin yardım kamyonu hazır

El Cezire’ye göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sözcüsü, “Gazze’deki savaş boyunca faaliyetlerimizi hiçbir zaman durdurmadık. Bölgede 12 bin personelimiz vardı ve savaş süresince 170’ten fazla çalışanımız hayatını kaybetti” dedi.

Jonathan Fowler, açıklamasının devamında, “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımına başlamak için onay bekliyoruz. Mısır ve Ürdün’de depolarımız mevcut. Gazze halkının gıdaya, ilaca ve her şeye ihtiyacı var” ifadesini kullandı.

UNRWA Sözcüsü ayrıca,“Durum her an değişiyor. Gazze Şeridi’ndeki geçiş kapılarının açılmasını engelleyen tüm engeller kaldırılmalıdır. Gazze’de yaşam bir an önce normale dönmelidir” vurgusunu yaptı.

İsrail’in geçen yıldan bu yana taraflar arasındaki koordinasyonu engelleyen yasaları uyguladığını belirten Jonathan Fowler, Gazze’ye giriş için 6 bin yardım kamyonunun hazır olduğunu vurguladı.