İran’dan Avrupa'ya “tetik mekanizması” uyarısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, bugün Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa üçlüsünün (Almanya, İngiltere ve Fransa) Tahran’ın belirlenen şartları yerine getirmemesi durumunda bu ay sonuna kadar BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma yönündeki tutumlarını eleştirdi.

Reuters’in haberine göre Hatipzade bu konuda, “Avrupalıların eylemleri siyasi amaçlıdır. Onlar, nükleer anlaşmada öngörülen tetik mekanizmasından faydalanmaya çalışarak birkaç farklı düzeyde hata yapmaktadırlar” dedi.

Hatipzade, diplomasinin başarısız olması halinde tüm seçeneklerin değerlendirilebileceğini söyledi.

Hatipzade, “Eğer Avrupalılar bu yolda ilerlerse, durumun öngörülemezlik düzeyini en üst noktaya çıkaracaklar ve gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü riskin sorumluluğunu üstlenecekler” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran’ın nükleer tesislerine erişiminin yalnızca mevcut gerilimlerin çözüme kavuşturulmasının ardından mümkün olabileceğini belirterek, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların mevcut gerçekleri değiştirdiğini ifade etti.