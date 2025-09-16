Birçok ülke, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya çalışan birçok ülke olduğunu ve bunun yalnızca Katar ile sınırlı olmadığını söyledi.

Katar’ın İran ile ABD arasındaki arabuluculuğuna değinen bakan Erakçi, bu konuda yalnızca Katar’ın değil, bölge ülkelerinin de rol oynamak için istekli olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Erakçi “Müzakereye başlamak için öncelikle arabulucudan ziyade ABD’nin iradesi önemlidir. İki tarafın karşılıklı çıkarlar çerçevesinde, tehdit ve korkutma olmadan müzakereyi başlatmayı kabul etmesi gerekir. Bu noktaya ulaşıldığında diğer tüm meseleler ikincildir.”dedi.

Erakçi, Katar’da düzenlenen acil toplantının, dünya İslamı’nın son dönemdeki İsrail saldırılarına karşı oluşan mutabakatına etkisiyle ilgili soruya yanıt verirken, toplantının kritik bir dönemde gerçekleştiğini ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği üyesi ülkelerin en üst düzeyde katılım göstermesinin, devletlerin bölgedeki yeni şartlara verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

İsrail rejiminin tehdidinin bugün tüm ülkeler için inkâr edilemez bir gerçek haline geldiğini vurgulayan Erakçi “İran yıllardır uyardı: Bölgenin asıl tehdidi İsrail rejimidir ve bu rejimin saldırganlığının sonu yoktur. Bu artık herkes için açık ve tartışmasızdır.” ifadelerini kullandı.

Bakan, bölge ülkeleri arasındaki mevcut tartışmaların, ister kolektif ister ikili görüşmeler düzeyinde olsun, esas olarak bu tehdide nasıl karşı koyulacağı ekseninde yürüdüğünü ifade etti.

İranlı bakan “Bugün bölgesel bir mutabakat ve asıl tehdide dair ortak anlayışın oluştuğunu görmekten memnunuz. Tüm bölge ülkelerinin ortak hareketi, birlik ve işbirliği ile bu tehdide etkin bir şekilde karşı koyabileceğimizi umuyoruz.” şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı, sonuç olarak Kafkasya meselelerinin "kendi içinde karmaşıklıklar taşıdığını" belirterek, "Başta ABD olmak üzere yabancı ülkeler, bu bölgede kalıcı barışa katkıda bulunmadı. Biz 3+3 bölgesel bir mekanizma önerdik" açıklamasını yaptı.