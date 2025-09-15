İran ile anlaşma, nükleer çalışmaların yeniden başlatılması için teknik adımları belirliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 69. Genel Konferans’ın açılışında, Tahran ile yapılan anlaşmanın, İran’da gerekli teknik çalışmaların yeniden başlatılması için atılacak adımları belirlediğini açıkladı.

Grossi, “Ajans görevlerini yerine getirebildiğinde şüpheler ve endişeler ortadan kalkar, ancak bu yetenek sınırlanır veya engellenirse uluslararası barış ve güvenlik ciddi şekilde tehlikeye girer” dedi.

Grossi, Kahire’de İranlı yetkililerle imzalanan anlaşmanın teknik ve pratik adımları belirlediğini belirterek, “Şimdi görevimiz bu adımları uygulamak, güveni yeniden inşa etmek ve ileriye doğru ilerlemek” ifadelerini kullandı.

Ajansın geçmiş nükleer faaliyetleri Suriye’de doğruladığını ve ülkenin şeffaf işbirliğine onay verdiğini söyleyen UAEA başkanı, Ukrayna’daki tüm beş nükleer tesiste, özellikle Zaprozhye’de hâlâ ciddi nükleer riskler bulunmasına rağmen ajans denetçilerinin aktif olarak çalıştığını belirtti.

Geçen hafta Kahire’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Grossi, Tahran’ın ajansla yeni teknik işbirliği prosedürlerini içeren bir belgeyi imzalamıştı. Erakçi, görüşmelerin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi nükleer komitesi kararları çerçevesinde yapıldığını ve “Kahire Mutabakatı”nın ülke liderlerine iletildiğini açıkladı.

UAEA’nın 69. Genel Konferansı, 15–19 Eylül 2025 tarihleri arasında Viyana Uluslararası Merkezi’nde düzenleniyor.