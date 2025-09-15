Tetik mekanizmasının devreye girmesi UAEA ile işbirliğimizi etkileyebilir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Kahire Anlaşması ile olası tetik mekanizmasının devreye girmesi arasındaki ilişkiye değinerek, “İran, NPT üyesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile güvenlik anlaşması bulunan bir ülke olarak, bu kurumla ulusal çıkarların sağlanması ve ülkenin nükleer programının barışçıl olduğunun kanıtlanması doğrultusunda işbirliği yapmıştır” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, “Askeri saldırı sonrasında, mevcut işbirliğinin önceki şekliyle devam etmesi doğal olarak mümkün değildi; Çünkü sahada bombalanan tesisler ve İslami Şura Meclisi'nin onayladığı yasa da dahil olmak üzere yeni koşullar yürürlüğe girmişti.Bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir çerçeve tasarlanması için görüşmelere girdik” ifadesini kullandı.

Erakçi bu bağlamda şunları söyledi: “Yeni işbirliği şeklimizle ilgili tüm müzakere ve anlaşmalar, mevcut koşullar ve İran’ın güvenlik kaygıları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.”

Erakçi, karşı taraflara tetik mekanizmasının devreye sokulması konusunda uyarıda bulunduklarını belirterek, “İran’a karşı herhangi bir düşmanca eylem, örneğin tetik mekanizmasının etkinleştirilmesi, UAEA ile işbirliğimizi etkileyebilir ve yeni çerçeve artık yeterli olmayacaktır” ifadelerinde bulundu.