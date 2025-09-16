ECO, çok taraflı işbirliğinin başarılı bir modeli olabilir

İran ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 2. Ulusal Konferansı, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ECO Genel Sekreteri ile Araştırma Merkezi Başkanı’nın konuşmalarıyla devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu konferansın açılış merasiminde yaptığı konuşmada, “Bölgemiz ve dünya, son iki yılda, bazı küresel güçlerin desteğiyle Siyonist rejim tarafından temel insan değerlerinin ve uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ve aleni ihlali gibi büyük zorluklara tanık oldu; bu durum, dünya toplumunun İkinci Dünya Savaşı sonrası elde ettiği kazanımları tehdit etmektedir” dedi.

Erakçi ayrıca, gelişmekte olan ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın bir seçenekten ziyade bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, “Bugün dünya, her zamankinden daha fazla kontrolsüz tek taraflıcılıkla karşı karşıyadır; bu kaygı verici süreç, uluslararası düzeni zayıflatmakta ve bölgesel ile küresel barış ve güvenliğin korunmasını ciddi şekilde tehdit etmekte, ülkeler arasındaki işbirliği fırsatlarını sınırlamakta ve bozmakta” ifadesini kullandı.

Erakçi, bu durumun, mevcut çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesinin ve çok taraflı işbirliği koalisyonları ile örgütlerinin oluşturulmasının önemini artırdığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ECO’nun, çok taraflı işbirliğinin başarılı bir modeli olabileceğini belirterek, “İran, ECO’nun, bölgedeki yeni ekonomik mimarinin şekillendirilmesinde öncü ve etkili bir rol üstlenebilecğine ve üstlenmesi gerektiğine inanıyor” diye konuştu.