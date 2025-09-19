Hizbullah Lideri: Lübnan ordusunun yanında görevimizi yerine getirmeye hazırız

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan direnişinin komutanları ve liderlerinden şehit İbrahim Akil’in birinci şehadet yıldönümü münasebetiyle konuşma yaptı.

Tüm bölgenin önemli bir siyasi dönüm noktasının eşiğinde bulunduğunu belirten Şeyh Naim Kasım, "Siyonist rejim, ABD’nin destekleriyle ayakta duran işgalci bir rejim olarak, işlediği cinayetleri en üst düzeye çıkarmıştır. Bu rejim, ne kadar vahşi olduğunu göstermiş ve ABD’nin himayesi altında hiçbir insani kurala bağlı kalmadığını ortaya koymuştur." dedi.

Katar'a yapılan saldırının ardından durum eskisinden farklı olduğunu belirten Naim Kasım, “Yumuşak savaş, yaptırımlar ve İbrahim Anlaşmaları, ABD ve İsrail’in istediği saf ve hızlı bir kazanımı gerçekleştirmeyecektir” ifadesini kullandı.

“Katar’a saldırının ardından, direnişi, rejimleri, halkları ve “Büyük İsrail” projesinin önündeki her coğrafi ve siyasi engeli hedef alma süreci başladı” diyen Hizbullah Genel Sekreteri, “Siyonist rejimin hedefi Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Yemen ve İran’dır” ifadelerinde bulundu.

Direnişin İsrail veABD’nin isteğinin aksine devam edeceğini ifade eden Hizbullah Lideri, “Eğer İsrail direnişi bitirmek istiyorsa, direnişçilerin ısrarıyla bir gün kendisinin son bulacağını bilmelidir” dedi.

Siyonist rejimin Lübnan saldırılarına dikkat çeken Naim Kasım, “Lübnan hükümeti, bu İsrail saldırılarıyla mücadele etmekle sorumludur. Öncelikler, saldırının durdurulması, İsrail’e karşı koyulması, işgalcinin çıkarılması ve yeniden inşa sürecinin başlatılması olmalıdır. Biz, direniş olarak, Lübnan ordusunun yanında görevimizi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.