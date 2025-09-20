Pezeşkiyan: Haksız talepler karşısında asla boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün gece snapback mekanizmasını geri getirmek için bir toplantı yapıldığını belirterek, “Yolları kapatıyorlar ama beyinler ve düşünceler ya yol bulur ya da yol yapar” dedi.

Pezeşkiyan “Biz asla haksız talepler karşısında teslim olmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Bizi durduramazlar. Natanz ve Fordo tesislerini vurabilirler ama unuttukları şey, bu tesisleri inşa eden insanların daha önemli ve büyük şeyler inşa edeceğidir” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün düzenlenen 2025 Dünya Olimpiyatları madalya töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin gerçek zenginliğinin petrol, doğalgaz veya altın madenleri değil, genç ve yetenekli insan kaynağı olduğunu vurguladı.

Eğitim sisteminin dönüşümüne büyük önem verdiğini söyleyen Pezeşkiyan, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve onları destekleyecek ortamın hazırlanmasının önceliği olduğunu belirtti.

Son olarak, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında alınan snapback kararına da değinen Pezeşkiyan, “Bizi engellemeye çalışıyorlar ama beyinler ve fikirler her engeli aşar; ya yol bulur ya yol yapar. Eğitim sistemindeki değişikliğin amacı, gençlerimizi engeller karşısında yılmadan yolunu bulmaya ve yeni yollar açmaya teşvik etmektir” dedi.