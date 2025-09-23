Rusya: İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesinin yasadışıdır

TASS’a göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Nigel Casey, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Nicolas de Rivière ve Almanya’nın geçici maslahatgüzarı Anke Holstein ile bir araya gelerek, Avrupa troykasının (İngiltere, Almanya ve Fransa) İran’a karşı yasadışı yaptırımları yeniden uygulama girişimlerini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı bu konuda yaptığı açıklamada, dört diplomatın Avrupa taraflarının BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını İran’a geri getirme imkânı tanıyan “tetik mekanizması”nı (snapback) uygulama yönündeki yasa dışı çabaları üzerine müzakerelerde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Rus tarafı, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın bu yönde hareket etmek için hiçbir yasal dayanağa sahip olmadığını savundu. 19 Eylül’de düzenlenen, İran’a karşı kısıtlamaları geri getirmeye ilişkin karar taslağının sonuçları hukuken geçersizdir ve Tahran’a nükleer programı nedeniyle yaptırım baskısı uygulamak için herhangi bir pratik adıma bahane olamaz.

Açıklamada ayrıca, Moskova’nın Avrupa taraflarına kışkırtıcı eylemlerini durdurmaları, gerilimi artıran yoldan vazgeçmeleri ve İran’ın barışçıl nükleer programı etrafındaki her türlü şüpheyi ortadan kaldırmaya yardımcı olacak müzakerelere geri dönmeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.