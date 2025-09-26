İsrail rejimine ait belgelerin İran İstihbarat Bakanlığı tarafından ifşasına dair önemli noktalar

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından ifşa edilen İsrail rejimine ait belgeler, rejimin askeri ve siyasi faaliyetlerine ilişkin geniş çaplı kritik bilgiler ortaya koydu.

İran İstihbarat Bakanı Hatip, “Örümcek Ağı Gizli Evi” adlı belgesele katılarak, İran’ın Dimona nükleer tesisi ve diğer gizli bölgelerde önemli güvenlik alanlarına sızarak çok katmanlı karmaşık bir istihbarat operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Belgelerin öne çıkan bazı önemli noktaları şunlardır:

* Belgeler tamamen insan kaynağı aracılığıyla edinilmiş ve önceki belge serileriyle bağlantılı değildir.

* Belgeler sadece nükleer programı değil, geniş kapsamlı gizli askeri projeleri, bilimsel çalışmalar ve siyasi-güvenlik işbirliklerini içeriyor.

* İlk kez İsrail rejiminin birçok hassas tesisinin gerçek konumları İran’a ulaşmıştır.

* Bu belgeler, 12 günlük çatışmada hassas hedeflerin belirlenmesinde aktif şekilde kullanılmıştır.

* Dimona tesisleri içerisinden elde edilen görüntüler, istihbarat kaynaklarının doğruluğunu teyit etmektedir.

* Belgelerin bir kısmı, rejimin nükleer silahların depolanması ve geliştirilmesine dair bilgileri içermekte ve olası çatışmalarda İran için hedef oluşturacaktır.

* Yayınlanan görüntüler daha önce internette bulunmamaktaydı ve İsrail rejimi bazı içerikleri belge yayını sonrası sızdırmıştır.

* Teknik ekipmanların bazıları başka nükleer tesislerde de bulunduğundan benzer görseller kamuya açık olabilir.

* Belgeler, İsrail rejimi yöneticileri, bilim insanları ve yabancı işbirliği yapan geniş bir ağın ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.

* Rejim, belgeleri itibarsızlaştırmak için Farsça sosyal medya alanında organize bir kampanya yürütmektedir.