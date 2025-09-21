İran’ın güvenliğini tüm gücümüzle koruyacağız

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, İran'ın güvenliği, gücü ve ilerlemesi için tüm ulusal kaynakların ve kapasitenin seferber edileceğini vurguladı.

Tümgeneral Abdullahi mesajında, Kutsal Savunma Haftası’nın, büyük İran milletinin Allah’a olan inancı, İmam Humeyni’nin liderliğine bağlılığı ve direnç, fedakarlık ve kararlılıkla düşmanların kapsamlı saldırılarına karşı durduğu günleri hatırlattığını belirtti. Bu direniş anlayışının dini, milli ve devrimci değerlerden doğduğunu, içe güven, emperyalist güçlere güvensizlik ve Allah’a bağlılık üzerine kurulduğunu söyledi.

İran milletinin özellikle 12 günlük savaşta milli iradeye yapılan saldırıya rağmen ulusal dayanışmayı güçlendirdiğini, halkın savunmadaki merkezî rolünü yeniden tanımladığını ifade eden Tümgeneral, bu deneyimin, 8 yıllık Kutsal Savunma döneminde olduğu gibi, halkın liderliğe bağlılık ve ulusal birlik sayesinde en zor tehditlerin üstesinden gelebileceğini gösterdiğini kaydetti.

