İran takviminde bu ay hangi tarihler öne çıkıyor?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Şehriver ayının 1. günü (23 Ağustos) ve bu ay Yaz mevsiminin sonuncu ayıdır.

İran’da Hicri Şemsi takviminde 23 Ağustos ve 22 Eylül arası Şehriver ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İste Şehriver (23 Ağustos ve 22Eylül arası) ayının önemli günleri:

1 Şehriver (23 Ağustos): Tıp biliminin öncülerinden İbn-i Sina’nın anma günü; Doktorlar günü

2 Şehriver (24 Ağustos): Şiilerin 8. Imamı olan İmam Rıza’nın şehadet yıldönümü/ Hükümet haftası

3 Şehriver (25 Ağustos): Peygamber efendimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesinin yıldönümü/ Müttefik Devletler, II. Dünya Savaşı sırasında İran’ı işgal etmesinin yıldönümü

4 Şehriver (26 Ağustos): Memurlar günü

5 Şehriver (27 Ağustos): Alkolu bulan Ebû Bekr Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî’nın anma günü; Eczacılık günü; Güreş günü

8 Şehriver (30 Ağustos): Terörizmle Mücadele günü; İran Cumhurbaşkanı Mu. Ali Recai ile Başbakan Muhammet Bahüner’in 1981 terör saldırısı sonucu şehit düşmesinin yıldönümü

10 şehriver (1 Eylül): Ehli beytin 11. imamı, Hz. İmam Hasan Askeri'nin (a.s) şehadet yıldönümü / İslami Bankacılık günü/ Hatemül Enbiya Ortak Hava Savunma Karargahı kuruluş günü

11 Şehriver (2 Eylül): Matbaa Baskı sektörü günü

12 Şehriver (3 Eylül): İran'ın milli kahramanı Reis Ali Delvari’nın şehadet yıldönümü; İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele günü;

13 Şehriver (4 Eylül): “Ebu Reyhan el-Biruni'nin anma günü; Antropoloji günü

14 Şehriver (5 Eylül): Hazreti Muhammed’in Doğumu (Ehl-i Sünnet rivayetine göre)

17 Şehriver (8 Eylül): Kara cuma olarak bilinen 1978 Tahran’da düzenlenen yürüyüşün yıldönümü

19 Şehriver (10 Eylül): Hazreti Muhammed’in Doğumu / İmam Cafer-i Sadık'ın doğumu

20 Şehriver (11 eylül): Ayetullah Medeni’nin münafıklar tarafından şehit edilişinin yıldönümü

21 Şehriver (12 Eylül): Sinema günü

27 Şehriver (18 Eylül): Fars Dili ve Edebiyatı günün İranlı Türk şair Şehriyar’ı anma günü

31 Şehriver (22 Eylül): Kutsal savunma Haftası