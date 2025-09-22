Düşmanın baskı mekanizmaları başarısızlığa mahkûmdur

İslam Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, Kutsal Savunma Haftası vesilesiyle sosyal medya hesabı X üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Fav siperlerinden Han Yunus mevzilerine kadar uzanan kesintisiz bir direniş hattı çizildi; ne sınır ne de zaman tanıyan bir çizgi. Sekiz yıllık Kutsal Savunma’dan on iki günlüke kadar mesaj bir: savunma hâlâ devam ediyor. Düşmanın hınçlı mekanizmaları; Saddam’ın silahlandırılmasından tetik mekanizmasına kadar- İran’ın dört bir yanından birlik ve kudret sesi yükseldiği sürece- başarısızlığa mahkûm olacaktır.”