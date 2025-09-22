  1. İran
22 Eyl 2025 08:20

Düşmanın baskı mekanizmaları başarısızlığa mahkûmdur

İslam Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, milletin birlik ve kudretiyle, tetik mekanizması dahil düşmanın tüm mekanizmalarının başarısızlığa mahkûm olduğunu vurguladı.

İslam Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhammed Muhbir, Kutsal Savunma Haftası vesilesiyle sosyal medya hesabı X üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

 “Fav siperlerinden Han Yunus mevzilerine kadar uzanan kesintisiz bir direniş hattı çizildi; ne sınır ne de zaman tanıyan bir çizgi. Sekiz yıllık Kutsal Savunma’dan on iki günlüke kadar mesaj bir: savunma hâlâ devam ediyor. Düşmanın hınçlı mekanizmaları; Saddam’ın silahlandırılmasından tetik mekanizmasına kadar- İran’ın dört bir yanından birlik ve kudret sesi yükseldiği sürece- başarısızlığa mahkûm olacaktır.”

