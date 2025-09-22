İran'dan Avrupa'ya sert uyarı: Karşılık vereceğiz!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu çalışmalarına katılmak New York'a gitti.

Erakçi burada yaptığı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin "tetik mekanizması"na (snapback) dair provoke edici tutumu eleştirerek, Avrupa tarafının kararını ''yıkıcı'' olarak nitelendirdi.

Erakçi, ''Üç Avrupa ülkesinin kararı BM Güvenlik Konseyi'nde hayata geçirilirse karşılık vereceğiz. Tetik mekanizması işletilirse Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile (Mısır'da) yapılan anlaşma geçersiz hale gelecek" dedi.

''New York'ta Grossi ile görüşeceğim''

Erakçi, New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geleceğini söyledi.

Avrupalı mevkidaşları ile de bir araya geleceğini söyleyen Erakçi, ''New York'ta önde gelen Avrupalı ​​dışişleri bakanlarıyla görüşeceğim. Avrupalı taraflar işbirliği mi yoksa gerginlik mi istiyorlar? Buna karar vermeli.'' ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, İran'ın barışçıl bir çözümden yana olduğunu da sözlerine ekledi.