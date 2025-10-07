Hazar Denizi başkalarına manevra alanı tanıyacak bir bölge değil

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, Hazar’a kıyısı olan ülkelerin deniz kuvvetleri komutanları zirvesine katılmak üzere Rusya’ya yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Hazar’a kıyısı olan beş ülke arasında çok iyi ilişkiler tanımlanmış durumda. Bu yıl da yeni koşulları yeniden gözden geçirmek ve uygulama sahasında hayata geçirmek için buradayız” dedi.

Tüm kıyıdaş ülkelerin ortak hedefinin denizde güvenliği sağlamak olduğunu vurgulayan Amiral İrani, “Bu, Hazar’a kıyısı olan ülkelerin katılımıyla, bölge ekonomisinin canlı kalacağı şekilde gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Amiral İrani ayrıca, “Hazar Denizi başkalarına manevra alanı tanıyacak bir yer değildir. Hazar çevresinde yeterince güç toplanmıştır ve bu toplantıda belirlenen konular da başarıyla ilerleyecektir. Bu toplantının mesajı şudur: Hazar’a kıyısı olan ülkeler kendi kararlarını kendileri almalıdır” ifadelerinde bulundu.

Amiral İrani’nin St. Petersburg ziyareti kapsamında, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan donanma komutanlarıyla ikili temaslarda bulunması bekleniyor.