İran Donanma Komutanı Tümamiral İrani Rusya'da

İran Donanma Komutanı Tümamiral İrani, Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin Deniz Kuvvetleri Komutanları Zirvesi’ne katılmak üzere Rusya’nın Saint Petersburg şehrine ulaştı.

İrani, Pulkovo Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali ve Rus Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Vladimir Zemtskov tarafından karşılandı.

Programı kapsamında, İrani, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşmelerde bulunacak, ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanları ile ikili görüşmeler yapacak.

Bunun yanı sıra, İrani Finlandiya Körfezi’nde bulunan birkaç deniz üssünü, “Amiral Grigoroviç” komuta gemisini ve Rusya Denizcilik Askeri Müzesi’ni ziyaret edecek.