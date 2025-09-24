İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında ''yol haritası'' imzalandı

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalandı.

Moskova'da düzenlenen imza törenine İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek ile Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı Andrey Slepnev katıldı.

İranlı bakan yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın Tahran ile AEB üyeleri arasında kapsamlı işbirliğinin önünü açacağını söyledi.

''İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" 15 Mart'ta Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin temel kurallarını "Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına mümkün olduğu kadar yakın" bir biçimde sunuyor.

AEB nedir?

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur. 23 Aralık 2014'te anlaşmaya imza atan Kırgızistan'ın Avrasya Birliği'ne tam üyeliği, protokollerin onaylandığı 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerliliğini kazanmıştır. Birliğin temeli 1994 yılında atılmıştır.