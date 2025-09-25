Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Yaptırımlar geri gelse bile, bu yolun sonu değil

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York ziyareti kapsamında Çarşamba günü savaş karşıtı bir grup aktivistle yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti barış, adalet, sükunet ve hakkaniyetin peşindedir. İnsanlar haklarına ve sınırlarına saygı göstermeyi kabul ederse, hiçbir sorun yaşanmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Zorbalık dili sürdüğü sürece, sağlıklı bir diyalog zemini oluşmaz" ifadelerini kullanarak, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını ve adil, eşit temelli müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, İsrail’in Katar’da düzenlenen bir ateşkes önerisi toplantısına saldırmasına da sert tepki göstererek, "Bu saldırı İsrail rejiminin hiçbir insan hakları ilkesine bağlı olmadığını gösterdi" diye konuştu.

"Asıl tehdit İran değil, İsrail"

Cumhurbaşkanı, bugün bölge ülkelerinin ve dünya kamuoyunun giderek daha fazla İsrail rejiminin gerçek tehdit olduğunu anladığını belirtti. "İsrail her türlü suçu işlerken İran’a yaptırım uygulanıyor. Bu, açıkça orman kanununun hüküm sürdüğünü gösteriyor" dedi.

ABD’nin İran’a yönelik düşmanca tutumuna da değinen Pezeşkiyan, "İran savaş istemiyor ama herhangi bir saldırıya güçlü ve caydırıcı bir yanıt verecektir" ifadelerini kullandı. Ayrıca 12 gün süren son saldırının İran halkı arasında birlik ve dayanışmayı artırdığını da ekledi.

"Gazze’de 65 bin sivil öldürüldü, dünya sessiz"

Pezeşkiyan, Gazze’de 65 bin masum insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu kadar sivilin katledilmesine karşı insan vicdanı nasıl sessiz kalabilir? İnsan hakları savunuculuğu iddiasında bulunan bir dünyada bu vahşeti nasıl kabul edebiliriz?" diye sordu.

İran ile ABD halkları arasındaki doğrudan iletişime sıcak baktıklarını belirten Pezeşkiyan, "Ancak bu ilişkiye engel olan ABD hükümetidir. Müzakereler sürerken İsrail, ABD’nin yeşil ışığıyla bize saldırdı" dedi.

"Yaptırımların dönüşü son değil"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bazı Batılı ülkelerin İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmaya çalışmasına tepki göstererek, "Baskı ve zorbalıkla hiçbir yere varılmaz. İran, zorbalığa boyun eğmeyecek. Yaptırımlar geri gelse bile bu son değil" dedi. İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası kuruluşlarda önemli bölgesel ve küresel kapasitelere sahip olduğuna dikkat çekti.

Aktivistlerden net mesajlar

Görüşmede hazır bulunan savaş karşıtı aktivistler de dünya liderlerinin BM Genel Kurulu’nda gerçek dışı söylemlerde bulunduğunu belirterek, adaletin gerçek barışın temeli olduğunu vurguladılar. ABD Başkanı'nın İran’a karşı saldırgan tutumunu eleştiren aktivistler, İran ile ABD arasında doğrudan ve şeffaf diyaloğun önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Gazze’deki İsrail saldırılarını durdurmak için etkili caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirttiler ve kamu diplomasisinin güçlendirilerek iki halk arasında daha fazla etkileşim sağlanmasının önemini vurguladılar.