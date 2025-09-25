Mevcut durumun sorumlusu nükleer anlaşmadan çekilenlerdir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezşekiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında devam eden New York ziyaretinde, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi. Görüşmede nükleer anlaşma, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Pezşekiyan, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası endişelere cevap vererek, “Biz hiçbir zaman nükleer silah yapma peşinde olmadık. Bu konuda şeffaflığa hazırız ve yanlış algıların düzeltilmesi için işbirliği yapmaya açığız,” dedi.

“Asıl Sorumlular Anlaşmayı Bozanlardır”

Cumhurbaşkanı, 2015 yılında imzalanan ve 2018’de ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşma (JCPOA) konusunda net bir mesaj vererek şöyle konuştu:

“Bugünkü durumun sorumlusu, yükümlülüklerini ihlal edip anlaşmadan çıkanlardır. İran, anlaşmaya sadık kalmış, ancak buna rağmen yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır.”

“İsrail’e Sessizlik, İran’a Baskı: Bu Çifte Standart Kabul Edilemez”

Pezşekiyan, Batılı ülkelerin İran’a karşı uyguladığı çifte standartları eleştirerek, “İran hiçbir savaşı başlatmadı, hiçbir ülkenin bilim insanını öldürmedi. Tam aksine, terörün en büyük kurbanlarından biridir,” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı sessiz kalınırken, İran'a yönelik eleştirilerin abartıldığını vurguladı.

Avrupa’ya Diplomasi Çağrısı

İran’ın tüm dünya ile, özellikle de Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirten Pezşekiyan, “Biz diyalogdan yanayız, savaş ve çatışma istemiyoruz. Anlaşmazlıkların çözümü için işbirliğine açığız,” dedi.

Antonio Costa ise, İran ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını vurgulayarak, “Sorunların çözümünde tek yol diyalogdur,” dedi.

Costa ayrıca Avrupa Birliği'nin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadığını ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasının krizin çözümünde en etkili adım olacağını belirtti.