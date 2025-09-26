Pezeşkiyan, BM Genel Sekreteri ile görüşmede BM anı defterini imzaladı (+VİDEO)

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan bu görüşme sırasında Birleşmiş Milletler’in anı defterine şu notu düştü:

“Bismillahirrahmanirrahim, 23 Eylül 2025 tarihinde İran heyetiyle birlikte BM toplantısına katıldık. Bu esnada Siyonist rejim, tüm BM kurallarını ve insan hakları örgütlerinin yasalarını hiçe saydı ve ilgili uluslararası kurumların uyarılarını görmezden geldi. Amerika ise bu zulümlere tam destek verdi. Umarım BM’nin önemli üyeleri, uluslararası yasaları uygulama yetkisini etkin bir şekilde kullanabilirler.”