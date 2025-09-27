İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani Beyrut’ta

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetinin birinci yıldönümü merasimine katılmak üzere Beyrut’a gitti.
İran’ın Beyrut Büyükelçiliği Cuma günü, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterinin Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek direniş şehitlerinin anma törenine katılacağını duyurmuştu.
Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah 27 Eylül 2024’de Dahiye bölgesinde işgalci Siyonist rejimin düzenlediği terör saldırısı sonucunda şehit düşmüştü.
