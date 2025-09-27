  1. Siyaset
Laricani, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Lübnan’ın Beyrut kentinde Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Lübnan’ın Beyrut kentinde Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

İran’ın Beyrut Büyükelçiliği Cuma günü, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterinin Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek direniş şehitlerinin anma törenine katılacağını duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah 27 Eylül 2024’de Dahiye bölgesinde işgalci Siyonist rejimin düzenlediği terör saldırısı sonucunda şehit düşmüştü.

