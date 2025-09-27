Laricani: Katar olayı, Siyonist rejimin hiçbir ülkeye acımayacağını ortaya koydu

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Katar’daki olayın Siyonist rejimin hiçbir ülkeye merhamet etmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın yıldönümü törenine katılan Laricani, Lübnan'da düzenlediği basın toplantısında ziyaretinin amaçlarını anlattı. Ziyaretin en önemli amacı olarak Lübnan’ın direniş şehitlerini anmak olduğunu ifade eden Laricani, başta Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in bu şehitlerin başında geldiğini söyledi.

Laricani, bölgedeki gelişmelerin iki ziyaret arasında büyük değişiklikler gösterdiğini ve Siyonist rejimin tutumunun tüm milletler tarafından daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Daha önce bazı milletler tarafından kabul edilmeyen Seyyid Hasan Nasrallah’ın sözlerinin bugün gerçek kabul edildiğini dile getirdi.

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Bugün herkes anladı ki, Siyonist rejim hiçbir ülkeye merhamet etmiyor. Katar’daki olay bunu çok net gösterdi,” dedi.

Bölgede ülkeler arasındaki işbirliğinin doğru bir yöntem olduğunu ve bu işbirliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Laricani, İran ile Lübnan arasında köklü tarihi ilişkiler bulunduğunu ve son yıllarda iki millet arasındaki dostluğun arttığını söyledi.

Laricani, “Biz her zaman güçlü ve bağımsız hükümetlerin varlığını destekledik. Lübnan’daki gelişmelerin, Lübnan halkı için hayırlı ve güçlü bağımsız bir devletin oluşmasına zemin hazırlamasını umut ediyoruz,” diye ekledi.

Son olarak, İran ve Lübnan arasındaki görüşmelerin her iki ülke için faydalı olmasını temenni etti.

