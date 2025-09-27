İran ve Polonya, ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor

İran’ın Varşova Büyükelçisi İsa Kameli, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nauroki’ye güven mektubunu sundu.

Kameli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yeni İran Büyükelçisi olarak güven mektubunu Polonya Cumhurbaşkanı Nauroki’ye takdim etmekten onur duyduğunu belirtti.

İranlı diplomat, “İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve yeni fırsatların değerlendirilmesini dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı’nın yemin töreni ve diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle yapılacak etkinliklerde bu konuların ele alınacağını dile getirdi.