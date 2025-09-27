Naim Kasım: Silahımızı bırakmayacağız

Siyonit rejimin saldırısı sonrasında şehit düşen eski Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şehit Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in şehit edilişlerinin birinci yıl dönümü töreninde konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, şehit Hasan Nasrallah’ın, bölgenin görünümünü değiştiren örnek bir direniş inşa ettiğini belirterek, direnişin yolunu sürdüreceklerini ve silahlarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Naim Kasım konuşmasında, “İsrail tarafından başlatılan ve ABD ile Avrupa’nın zorba desteğiyle geniş çaplı bir büyük savaşa maruz kaldık. Amaçları, Filistin ve Lübnan’daki ve tüm bu bölgedeki direnişi sona erdirmekti; böylece İsrail kalacak, yayılmacı politikalarını sürdürecek ve dilediğini yapabilecekti. Düşman yeteneklere darbe vurdu, iki genel sekreteri ve komutanları suikastla ortadan kaldırdı ve çağrı cihazları operasyonunu gerçekleştirdi. Böyle bir şey bir grup ülkenin başına gelseydi, onlar çökerlerdi” dedi.

Hizbullah Lideri, konuşmasının devamında, “İlk Uli’l el-Bas savaşında düşmanın ilerleyişini durdurabildik. 23 Eylül’den itibaren bu savaşa girdik ve 64 gün boyunca savaştık. İsrail, ateşkesten sonra saldırılarına devam etti ve ABD de onu destekledi; böylece sahada elde edemediklerini siyaset sahasında gerçekleştirmeye çalıştı. İlk Uli’l el-Bas savaşının sonrasındaki görüntüler direnişin gücünün kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Naim Kasım, “Bugüne kadar halkımız, İsrail’le karşı karşıya olan köylerde mevzilerini sağlamlaştırıyor; bu, direniş halkı için kayda geçmiş gerçek bir güçtür. Direnişin gücünün nedenleri arasında 400 evi onarma, belediye seçimlerine başarıyla katılma ve siyasi varlık gösterme sayılmaktadır. Savaş kapasitemizi yeniden kazandık ve İsrail düşmanına karşı her türlü savunmaya hazırız. Savaş sahasında bulunmayı başardık. Onlar sahada elde edemediklerini siyaset sahasında da elde edemeyecekler” ifadelerinde bulundu.

Naim Kasım konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD'nin Lübnan elçisi, İsrail’in beş noktadan geri çekilmeyeceğini söyledi, hükümetten Hizbullah’ı silahsızlandırmasını istedi ve böylece İsrail’in savaşı sürdürmesine meşruiyet tanıdı. Barak açıkça Washington’un Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını istediğini ve Lübnan ordusunu İsrail’le yüzleşecek şekilde donatmayacağını söylüyor. Silahsızlandırma, gücün İsrail’in talepleri doğrultusunda alınması ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi demektir. Silahsızlandırılmasına izin vermeyeceğiz. İsrail’e hizmet eden her projeye karşı koyacağız.”

Hizbullah Lideri ayrıca Lübnan hükümetine yeniden imar görevlerini yerine getirmesini ve bunun için bütçe ayırmasını talep etti.