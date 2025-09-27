İran, her zaman güçlü Lübnan’ın destekçisidir

İran Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit edilişinin birinci yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan çıklamada şu ifadeler yer aldı:

“27Eylül, Siyonist rejimin daha önce görülmemiş terörist eylemini hatırlatmaktadır. Bu eylem, gelişmiş Amerikan silahları kullanılarak Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın Beyrut’un yerleşim bölgelerinin kalbinde şehit edilmesiyle gerçekleşmiştir.

Bu terör eylemi, yalnızca uluslararası kuralların ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır bir ihlali değil, aynı zamanda bağımsız bir BM üyesi ülkeye zarar vermek için terör ve cinayete başvurmanın açık bir örneği olmuştur.

Şüphesiz, bu suçtan dolayı Siyonist suçluların cezalandırılması talebi, bölge ülkeleri ve özgür insanlık tarafından kalıcı bir talep olarak kalacaktır. Şehit Seyyid Hasan Nasrallah, Lübnan direnişine 30 yıl liderlik ederek, ülkesinin dış müdahalelere karşı caydırıcılığını artırmada ve güçlendirmede belirleyici bir rol oynamıştır. Bugün, bu cinayetin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, Siyonist rejimin “Büyük İsrail” gibi projelerle sürdürdüğü yayılmacı ve işgalci politikalarının, tüm bölge için en büyük tehdit olduğu her zamankinden daha açık bir şekilde görülmektedir. Bu gerçek, direnişin değerini ve gerekliliğini bölge halkları ve dünya kamuoyu nezdinde daha da görünür kılmıştır.

Şehit Nasrallah’ın yanında, şehit General Seyyid Abbas Nilforuşan ve diğer Lübnan direnişi komutanları da bulunuyordu. General Nilforuşan, vatan savunusu yolunda ömrünü adadı ve direniş cephesindeki arkadaşlarıyla birlikte, mazlum Filistin halkını desteklemeye ve Siyonist rejimin soykırım ve savaş kışkırtıcılığına karşı mücadele etmeye tüm çabasını sarfetti.

İran Dışişleri Bakanlığı, şehit Nasrallah, şehit Seyyid Haşim Safiyuddin ve diğer direniş mensuplarının hatırasına saygılarını sunarken, bu terörist eylemi bir kez daha şiddetle kınamaktadır. Ayrıca tüm devletlerin ve uluslararası toplumun, Siyonist rejimin yayılmacılığı ve saldırganlığına karşı acilen harekete geçmesi gerekliliğini hatırlatmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti her zaman güçlü ve onurlu bir Lübnan’ın destekçisi olmuştur. Bölge ülkelerinin, Siyonist rejimin yayılmacı ve hukuksuz politikalarından kaynaklanan artan tehlikeyi anlaması ve Lübnan’ın istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklerken, ülkenin ulusal gücünü pekiştirme yolunda Lübnan’a yardımcı olmaları beklenmektedir.”