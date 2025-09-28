Yaptırım mekanizması olumsuz psikolojik etki yaratır, ancak ekonomiye özel bir etkisi yoktur

Tahran milletvekili Bijen Nobave, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım mekanizması olarak bilinen “Snapback”in aktif hale gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Nobave, bu mekanizmanın özellikle ekonomik alanda İran üzerinde belirgin bir etkisi olmayacağını, ancak olumsuz bir psikolojik atmosfer yaratabileceğini belirtti.

İran’ın nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini, aksine karşı tarafların, özellikle ABD’nin anlaşmadan çekildiğini ve Avrupa ülkelerinin de taahhütlerini yerine getirmediğini vurgulayan Nobave, Avrupa ülkelerinin bu mekanizmayı kötüye kullanarak İran’a karşı harekete geçmeye çalıştığını söyledi.

Milletvekili Nobave, ABD ve Avrupa ülkelerinin tek taraflı ve mantıksız yaptırımlarının İran ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin, mekanizmanın aktif hale gelmesinden kaynaklanacak etkilerden çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Nobave ayrıca, Rusya ve Çin gibi BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin de bu mekanizmanın hukuki dayanağının olmadığını açıkça belirttiğine dikkat çekti.

Avrupa ülkelerinin İran’a karşı kötü bir sicile sahip olduğunu, özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere’nin tarih boyunca İran’a yönelik olumsuz politikalar ve eski Irak rejimine kimyasal silah desteği gibi karanlık işler içinde olduklarını kaydeden yetkili, İran halkının bu durumun farkında olduğunu ve unutmayacağını vurguladı.