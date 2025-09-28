Rusya, İran’a yönelik yaptırım mekanizmasının aktivasyonunu “Hukuki Hile” olarak nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu Avrupa Troikası’nın, İran’a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koyma girişimini “hukuki hile” ve “hileli bir oyun” olarak değerlendirdi.

Zaharova, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararında belirtilen çözüm mekanizmasını atlayarak süreci hukuka aykırı bir şekilde yönettiğini belirtti.

Sözcü, “Taraflar öncelikle anlaşmazlık çözüm mekanizmasını işletmeli ve tüm yollar tıkandığında konuyu Güvenlik Konseyi’ne taşımalıdır. Ancak Londra, Paris ve Berlin bu süreçleri görmezden gelerek doğrudan Güvenlik Konseyi’ne başvurdu. Bu durum uluslararası hukuka aykırı bir hileye benziyor” dedi.

Zaharova, Avrupa ülkelerinin 28 Ağustos’ta Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektubun ardından 30 günlük sürenin 27 Eylül’de dolduğunu ve Konsey’in İran’a yönelik yaptırım muafiyetlerini uzatmadığını belirtti. Avrupa ülkeleri bu muafiyetin resmen sona erdiğini savunurken, Rusya ve Çin buna karşı çıktı.

Rusya ve Çin’in 26 Eylül’de BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının meşruiyetini korumak ve etkisini artırmak için son çabalarını gösterdiklerini anlatan Zaharova, bu adımın diplomatik çözümler için zaman kazandırabileceğini ancak Avrupa’nın aceleci tutumunun gerilimi artırdığını ifade etti.

Son olarak, Zaharova, Avrupa ülkelerinin uluslararası hukukun iki temel ilkesini; “sözleşmeye bağlılık” ve “temiz eller doktrini”ni ihlal ettiklerini ve Batı’nın uluslararası denge ve denetim sistemini tehlikeye attığını vurguladı.