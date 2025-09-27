Yaptırım mekanizması, İran ekonomisi ve petrol satışını etkilemeyecek

İran’a yönelik yaptırım mekanizması olan Snapback’in devreye alınmasının, İran ekonomisi ve petrol satışları üzerinde doğrudan etkisinin çok sınırlı olduğu belirtildi.

Ekonomist ve İran Meclisi Ekonomi Komisyonu üyesi Hüseyin Samsami, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İran’a karşı Snapback mekanizmasını aktif hale getirme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samsami, “BM’nin Snapback ile yeniden devreye soktuğu yaptırımlar, petrol ve bankacılık alanlarını kapsamadığı için petrol satışlarımız üzerinde etkisi olmayacak” dedi.

Bu yaptırımların daha çok nükleer ve füze endüstrisini hedeflediğini kaydeden Samsami, ABD’nin uyguladığı yaptırımları destekleyici nitelikte olabileceğini, ancak Hindistan, Rusya ve Çin gibi ülkelerin İran’la ticaret ilişkilerine nasıl devam edeceklerinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Snapback Mekanizması Nedir?

Snapback, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan kararların ihlali durumunda, daha önce kaldırılmış olan yaptırımların otomatik olarak yeniden yürürlüğe girmesi anlamına gelen bir mekanizmadır. İran’ın nükleer programıyla ilgili anlaşmalar kapsamında uygulanmıştır. İran’a yönelik bu mekanizma devreye alındığında, BM kararlarının tekrar uygulanması amaçlanmaktadır.