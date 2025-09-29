İran'dan BM'ye itiraz: Sekretarya’nın adımı üye devletlerin güvenini sarsıyor

İran’ın BM Daimi Temsilcisi, 28 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanına gönderdiği mektupta şöyle yazdı:

“27 Eylül tarihli İran Dışişleri Bakanı’nın mektubunun devamı olarak, bugün Sekretarya’nın üye devletlere yönelik, İran İslam Cumhuriyeti ile ilgili sözde ‘sona ermiş kararların yeniden uygulanması’ hakkında yaptığı bilgilendirmeye en güçlü ifadelerle ve kesin bir şekilde karşı çıktığımı bildiriyorum.”

İran’ın BM Daimi Temsilcisi’nin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

“2231 sayılı karar, Genel Sekreter’e veya Sekretarya’ya, üye devletlere sözde ‘sona ermiş kararların yeniden uygulanması’ hakkında belirleme yapma, duyurma veya bilgilendirme yetkisi vermemektedir. Bu kararın 11. ve 12. operasyonel paragraflarında belirli bir mekanizma öngörülmüş olup, konu münhasıran Güvenlik Konseyi’nin yetkisi altındadır. Sekretarya, tek taraflı girişimiyle yetkilerini aşmış ve Güvenlik Konseyi’nin yetki alanına girmiştir.

Ekim 2020’deki geçmiş tecrübe açıktır: ABD tarafından sözde snapback mekanizmasına ilişkin benzer iddialar ortaya atıldığında, Güvenlik Konseyi’nde bu iddianın geçerliliği konusunda derin görüş ayrılıkları vardı ve bu durum, Sekretarya’nın bunu uygulamak için herhangi bir tek taraflı veya idari işlem yapmasını engelledi. O dönemde gösterilen itidal, 2231 sayılı karar uyarınca Sekretarya’nın bu son derece tartışmalı konuda bağımsız hareket etme yetkisinin bulunmadığını bir kez daha teyit etmiştir.

19 Eylül 2025 tarihli Güvenlik Konseyi toplantısında bir uzlaşı sağlanmamış olmasına ve üyeler arasında açık ve temel görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen, Sekretarya’nın kasıtlı olarak bu bildirimi yayımlaması, fiilen üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin yanında saf tuttuğunu göstermektedir. Bu eylem, BM Şartı’nın 100. maddesinin ciddi bir ihlalidir. Zira bu madde Genel Sekreter ve Sekretarya çalışanlarını, herhangi bir üye devletten veya dış merciden talimat istemekten ya da almaktan men eder ve en yüksek bağımsızlık ve tarafsızlık standartlarına uymalarını zorunlu kılar.

Sekretarya’nın bu konudaki tarafgirliği, onun tarafsız uluslararası bir sivil hizmet organı olarak güvenilirliğini ve konumunu zedelemiştir. Böyle bir davranış, üye devletlerin Sekretarya’ya duyduğu güveni ciddi şekilde sarsmakta ve Sekretarya’nın rolünün siyasallaştırılmasına yönelik tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, Sekretarya'nın bugünkü eylemini kesin bir dille reddediyor ve bu eylemin hukuki dayanaktan yoksun ve Şart'ın açık bir ihlali olarak görüyor. Bu açık ihlalin derhal giderilmesini ve Sekretarya'nın Şart'ın 100. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması ve bu konularda herhangi bir eylem veya müdahalede bulunmaktan kaçınması için gerekli güvencelerin sağlanmasını talep ediyoruz.”

İravani son olarak mektubun BM Güvenlik Konseyi belgesi olarak dağıtılması çağrısında bulundu.