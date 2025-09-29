Avrupa üçlüsünün ABD'nin peşinden gitme adımı yasadışıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajında, Dışişleri Bakanı tarafından diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına gönderilen mektuba atıfta bulunarak, üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin sona ermiş Güvenlik Konseyi kararlarını geri getirme girişiminin yasadışı ve gerekçesiz olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararın uzatılmasında başarısızlığını, sözde “kurallara dayalı sistem”in bir yansıması olarak nitelendirerek, “Bir hakem bir karar verdi (4 Şubat 2025 tarihli Başkanlık Emri No. 2) ve diğer üç taraf sadece bu emri uyguladı” dedi.

Bekayi, “Buna rağmen, ABD ve üç Avrupa ülkesinin tüm baskılarına rağmen, 15 Güvenlik Konseyi üyesinden 6’sının kaldırılmış kararların geri getirilmesini desteklememesi, Konsey’de bu konuda açık bir bölünme olduğunu göstermektedir. Aslında Konsey üyelerinin yaklaşık yarısı, iki daimi üye dâhil, İran’a yeniden yaptırım uygulanmasının yasal, meşru ve haklı olduğuna inanmıyor” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmadaki ihtilaf çözüm mekanizmasını kötüye kullanmasının, 2231 sayılı kararın kendi metnine göre belirlenen tarihte, yani 18 Ekim 2025’te sona ereceği gerçeğini değiştirmemesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi ayrıca, sona ermiş yaptırımların yeniden canlandırılmasına yönelik her türlü girişimin geçersiz ve sayılması gerektiğini ifade etti.