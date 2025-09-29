İranlı yetkili: Avrupa Troykası’nın büyükelçileri ülkeden çıkarılmalı

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Snapback mekanizmasının devreye sokulması ve İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesiyle ilgili olarak, “Üç Avrupa ülkesinin İran’a yönelik bu eylemi düşmanca olup BM Güvenlik Konseyi kararına da aykırıdır” dedi.

Avrupalıların Rusya ve Çin’in Snapback mekanizmasının devreye sokulmasının ertelenmesi yönündeki ortak teklifine dahi izin vermediğini belirten Burucerdi, bunun da yasadışı bir adım olduğunu ifade etti.

Burucerdi, “Bu çerçevede, İran milletine karşı böylesine yasa dışı ve düşmanca girişimlerde bulunan ülkelerin büyükelçilerinin Tahran’da bulunmaları için hiçbir neden yoktur. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi ve bu üç ülkenin büyükelçilerinin ülkeden çıkarılması çağrısında bulunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Burucerdi ayrıca, “Bu ülkelerle tüm işbirliği ve ekonomik ilişkileri askıya almalıyız çünkü yaptırım iki taraflı bir yoldur. Onlara tek taraflı olarak fayda sağlamamız için hiçbir sebep yoktur” dedi.

Burucerdi, “Daha önce nükleer anlaşma kapsamında durdurulan 6 yaptırım kararının geri getirilmesiyle bize karşı düşmanca, zalimce ve haksızca yaptırımlar uygulandığına göre, biz de aynı şekilde bu üç ülkeye karşı yaptırımlar uygulamalıyız” ifadelerini kullandı.