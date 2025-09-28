AB’den İran’a yönelik BM yaptırımlarına tam destek

Avrupa Birliği’nin Dış Politika Sorumlusu Kaya Kallas, sosyal medya platformu X’te yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler’in İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamasının ardından Brüksel’in bu yaptırımlara uyacağını açıkladı.

Kallas, yaptırımların İran’ın nükleer programı nedeniyle yeniden yürürlüğe girdiğini belirterek, “Bu, İran ile diplomasinin sonu olmamalı. Kalıcı bir çözüm ancak müzakerelerle mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

İngiltere, Almanya ve Fransa’dan oluşan “Avrupa Üçlüsü” (Troyka), İran’ı 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etmekle suçlayarak, ABD’nin 2018’de tek taraflı olarak çekildiği ve Avrupa taraflarının da ihlalleri görmezden gelinen anlaşmaya yönelik eleştirilerle birlikte, ABD’nin “azami baskı” politikasını destekleyerek 30 günlük “snapback” mekanizmasını devreye aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise ABD’nin baskısıyla Rusya ve Çin’in İran nükleer anlaşmasını destekleyen 2231 sayılı kararın uzatılmasına yönelik taslağını reddetti. Böylece uluslararası yaptırımlar resmen yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

