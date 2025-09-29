Pezeşkiyan E3 ülkelerini ABD’nin tavsiyelerini uygulamakla suçladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, BM 80. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Katar'ın Alaraby televizyonuna mülakat verdi.

''E3 ülkeleri ABD’nin tavsiyelerini uyguluyor''

Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin, "tetik mekanizmasını" uygulama hakkı olmadığını belirterek, E3 ülkelerini ABD’nin tavsiyelerini uygulamakla suçladı.

İran’ın 2015’te imzaladığı anlaşmaya olan bağlılığını vurgulayan Pezeşkiyan, ancak anlaşmayı bozanın tarafın ABD olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Avrupalılar yükümlülüklerini yerine getiremedi ve çoğu Avrupalı şirket ülkeden ayrıldı. Anlaşmayı ihlal edenler, taahhütlerine uymayanların biz olduğumuzu göstermek istiyor. Bu, dünyaya dayatmak istedikleri adaletsizlik yasası." dedi.

Avrupalıların tetik mekanizmasının devreye girmemesi için 3 koşul öne sürdüğünü belirten Pezeşkiyan, bunları şöyle sıraladı:

''Birincisi, UAEA’nın nükleer tesislerimizi denetleyebilmesi. İkincisi, İran'ın ABD ile müzakerelere başlaması. Üçüncü koşul ise, hatırladığım kadarıyla, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, özellikle de %60'a kadar zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi konusunda bir anlaşmaya varmamızdı.’’

Kahire Mutabakatı

Pezeşkiyan, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında Kahire’de sağlanan anlaşmaya değinerek, ''Kahire Mutabakatı, İran'ın dürüstlüğünü ve ABD ile Avrupa'nın nükleer meseledeki ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.’’ ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

''ABD ile diyalog konusunda da hazır olduğumuzu açıklamıştık, ancak diyaloğa girmek istemeyen ABD oldu. Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi konusunda bir sorunumuz yoktu ve bu konuyu Ajans ile işbirliği çerçevesinde veya diyalog yoluyla çözmeye hazırdık.

Nükleer silah peşinde değildik ve değiliz. Bölgede huzursuzluk istemiyoruz. Bölgede bu tür eylemleri yürüten Siyonist rejimdir. Avrupa taraflarının girişimi ABD'nin tavsiyesi üzerine gerçekleştirildi.’’

''Amerika'ya güvenilemez’’

Pezeşkiyan, nükleer meseleyle ilgili müzakereler hakkında, "Umman'da ABD ile müzakere ediyorduk ve müzakereler sırasında Trump yönetimi İsrail'in bize saldırmasına, bir dizi İranlı bilim insanının katledilmesine ve sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef almasına izin verdi. Bunun için uluslararası yasalara veya insani ilkelere saygı duymayan hiç kimseye güvenemeyiz.

Onlarla her türlü işbirliğine hazırdık, ancak diyalog istediklerini iddia ederek yaptırımları artırıyorlar. Aslında bizimle diyalog istemiyor, teslim olmamızı istiyor, ancak halkımız teslim olamaz.’’ İfadelerini kullandı.

Tetik mekanizmasının Batılı ülkelerin yasadışı eylemlerini meşrulaştırma girişimi olduğunu anlatan Pezeşkiyan, ''Amerika ve müttefikleri İran'a yönelik ihlalleri meşrulaştırmak istiyor ve bu, Rusya, Çin ve hatta diğer özgür ulusların kabul etmeyeceği bir şey." diye konuştu.

