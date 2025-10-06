Macron’un yeni atadığı başbakan istifa etti

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, görevini bırakma kararı alarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sundu.

Macron tarafından 9 Eylül’de başbakanlık görevine atanan Lecornu, kabine listesini kamuoyuna açıkladıktan sadece bir gün sonra istifa etti.

Cumhurbaşkanı Macron, Lecornu’nun istifasını kabul etti.

Fransa’da merkez sağ çizgideki Michel Barnier hükümeti, yaklaşık üç ay süren görev süresinin ardından, 2025 bütçesi görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024’te muhalefetin verdiği gensoru önergesiyle düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu gelişmenin ardından 13 Aralık 2024’te François Bayrou’yu başbakanlığa atadı.

Kamu borçlarının artışı nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ülkede, yeni bütçe tartışmaları hükümet ile muhalefet arasındaki başlıca gerilim konularından biri haline geldi.

Bayrou, bazı resmî tatillerin kaldırılmasını ve bu yolla yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf sağlanmasını öngören, kamuoyunda büyük tepki çeken 2026 bütçesi görüşmeleri öncesinde, hükümetin güven oylamasına gideceğini açıklamıştı.

Ancak François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda yeterli desteği alamayarak güvenoyu kaybetti ve düştü.