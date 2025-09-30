Arif: Rusya, İran’ın dış politikasında önemli bir konuma sahip

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Rusya’nın İran’ın komşusu olarak dış politikada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Arif, iki ülke arasındaki ortak çıkarlar ve mevcut geniş işbirliği kapasitesinin ilişkileri güçlendirmek için uygun zemin oluşturduğunu belirtti.

İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik koordinasyon mekanizması toplantısında konuşan Arif, Rusya Başbakanı ile yapılan son görüşmede iki tarafın özellikle ticaret hacminin artırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Arif, komşu ülkelerle, özellikle Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade ederek, “14. hükümetimizin yaklaşımı, bu ülkelerle tarihi ve medeniyet temelli ilişkileri çok yönlü olarak yükseltmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, iki ülkenin ortak çıkarları ve mevcut potansiyelin, işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel oluşturduğunu belirterek, İran-Rusya Ortak İşbirliği Komisyonu’nun daha aktif hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Arif, iki ülke yetkililerinin uluslararası platformlarda istişarelerini sürdürmelerinin önemine vurgu yaparken, özel sektörün ve ticaret odalarının işbirliğiyle bağlantıların artırılmasının dış politikadaki önceliklerden olduğunu sözlerine ekledi.