İslami: Rusya ile 8 nükleer santral inşası planlanıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında ülkenin nükleer enerji alanındaki ilerlemeleri hakkında bilgi verdi.

Rusya ile iş11.birliği içinde 8 nükleer santral inşasının planlandığını belirten İslami "Bu projelerden biri tamamlanmış, iki tanesi ise yapım aşamasında. Ayrıca, Hürmüzgan eyaletinde 5 bin megavat kapasiteli santrallerin inşası için anlaşma sağlandı." dedi

Radyoizotop ilaç üretiminin hiç durmadığını ve durmayacağını vurgulayan İslami, 2022’den 2024’e kadar yaklaşık 500 önemli nükleer teknoloji başarısının elde edildiğini, bunların çoğunun halkın günlük yaşamı ve ülke ekonomisine olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Ayrıca, nükleer enerjinin tarımda kullanımına değinen İslami, ışınlama yöntemi sayesinde tarım ürünlerinin raf ömrünün uzadığını, ürün kayıplarının azalarak ihracatın ve verimliliğin arttığını aktardı.

Plazma teknolojisinin diyabetik yaraların ve kadınlarda meme kanserinin tedavisinde kullanıldığını ve bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını da ifade eden İslami, Endüstriyel atıkların ve kirli suların arıtılması konusunda da önemli projeler yürütüldüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) gizli bilgilerin korunması konusunda uyarılarda bulunduğu ancak ajansın yeterince dikkate almadığı eleştirisi yapıldı. Nükleer müzakerelerin ise Dışişleri Bakanlığı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.