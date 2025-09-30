Pakistan'da korkunç patlama: 3 kişi öldü

Şinhua’nın aktardığına göre, Belucistan eyaletinin Kuetta kentinde Pakistan Sınır Kolordusu karargâhı yakınında meydana gelen şiddetli patlamada en az üç kişi yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre, olayda 19 kişi de yaralandı. Patlamanın hemen ardından büyük bir yangın çıktı ve güvenlik güçleri bölgeyi kuşatma altına aldı.

Patlama, Kuetta’daki Sınır Kolordusu karargâhı yakınındaki “Zarghun” bölgesinde gerçekleşti. Polis ve kurtarma ekipleri durumu değerlendirmek ve mağdurlara yardım etmek üzere olay yerine sevk edildi.