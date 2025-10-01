İran, 20 ülkenin katılımıyla ilk Uluslararası Nano Olimpiyatı’na ev sahipliği yapıyor

İran, öğrenciler için düzenlenen ilk Uluslararası Nano Olimpiyatı’na 20 ülkeden temsilcilerin katılımıyla çevrimiçi olarak ev sahipliği yapıyor.

Beş kıtadan katılan ülkeler arasında Almanya, Bangladeş, Ürdün, Kuveyt, Malezya, Umman, Pakistan, Filistin, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tunus, İngiltere, ABD, Venezuela, Hindistan, Avustralya ve İran bulunuyor.

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Nano Olimpiyatı Daimi Sekreteri Afşin Ramzi, İran’da başarıyla düzenlenen 16 ulusal nano olimpiyat deneyiminin ardından bu yarışmayı uluslararası düzeye taşıma kararı aldıklarını belirtti.

İlk öğrenci düzeyindeki uluslararası nano olimpiyatı 2019 yılında İran’da düzenlenmiş, ikinci tur 2020 yılında Malezya’da yapılması planlanmış ancak koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Geçen yıl ise Malezya ikinci turun ev sahipliğini üstlenmiş, önümüzdeki yıl Tayvan üçüncü turu düzenleyecek.

Bu yılki öğrenci olimpiyatının sınavı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar, sınav sonrası 72 saat içinde çevre sorunlarına ekonomik çözüm önerilerini içeren videolarını yükledi. Yarışmanın sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.