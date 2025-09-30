İranlı Profesör Soruşyan’a ABD Jeofizik Birliği’nin en prestijli ödülü verildi

Amerika Jeofizik Birliği (AGU), California Üniversitesi Irvine (UCI) öğretim üyesi ve uzman hidrometeorolog Soruş Soruşyan’a, su bilimleri alanındaki üstün katkıları nedeniyle “William Bowie Madalyası”nı takdim etti.

AGU’nun 60 binden fazla üyesi arasından her yıl sadece bir kişiye verilen bu madalya, Soruşyan’ın dünya çapında milyonlarca insana hizmet eden küresel yağış izleme sisteminin geliştirilmesine yaptığı katkılar ve suyla ilgili bilimsel uygulamalardaki başarıları nedeniyle verildi.

UCI mühendislik fakültesinden Samoeli Efifi-Foufoula-Georgiou, Soruşyan’ın öncü araştırmaları ve uluslararası su programlarındaki liderliği sayesinde bilim dünyasında ve politika yapıcılar arasında büyük etki yarattığını belirtti. Soruşyan, ayrıca UCI Hidrometeoroloji ve Uzaktan Algılama Merkezi’nin kurucusu ve yöneticisidir.

Soruşyan’ın, uzaktan algılama teknolojilerini kullanarak yüksek çözünürlüklü yağış ve su kaynakları modellemeleri geliştirmesi, su kaynaklarının yönetimi ve korunmasında önemli ilerlemeler sağladı.