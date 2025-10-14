  1. Dünya
İtalya'da patlama: 3 güvenlik görevlisi öldü

İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentine bağlı Castel D'Azzano'da çiftlik evine düzenlenen operasyon sırasında meydana gelen patlamada, 3 güvenlik görevlisi öldü.

Güvenlik güçlerinin sabaha karşı İtalya'nın Castel D'Azzano kentinde bir çiftlik evine operasyon düzenledikleri sırada patlama meydana geldi.

Meydana gelen patlamada 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 13 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın, evin içerisindeki gaz tüplerinin ateşe verilmesi sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Haberde, güvenlik güçlerinin, bir süredir 3 kişi tarafından yasa dışı şekilde kullanılan çiftlik evini tahliye etmek amacıyla bölgeye gittiği vurgulandı.

