İslami Sivil Toplum Kuruluşları’ndan Sumud Filosu’na destek

STK’lar adına yapılan ortak açıklamada, siyonist işgal rejiminin uyguladığı ambargo ve saldırılarla Gazze halkını açlığa mahkûm ettiği vurgulanarak bunun insanlığa ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler Sason’daki İslami sivil toplum kuruluşları olarak, boykotu sürdürmeyi, sosyal medyada Gazze’nin sesini duyurmayı, maddi yardımlarla kardeşlerimize destek olmayı ve bu zulme asla alışmamayı görev biliyoruz. Gazze’deki ablukanın kaldırılması için Küresel Sumud Filosuna 44 ülkeden verilen desteği ve ülkemizin de iki firkateyn göndermesini takdirle karşılıyoruz."

Sivil toplum kuruluşları ayrıca, Sumud Filosuna katılan gönüllüleri selamlayarak Gazze halkının sabır ve direnişinin zaferin işareti olduğuna inandıklarını dile getirdi.

"Rabbimizden dileğimiz; zulmün sona ermesi, Gazze’nin özgürlüğüne kavuşmasıdır." denilen açıklamada, Filistin halkına ve Sumud Filosuna destek mesajı verildi.

Kaynak: İLKHA