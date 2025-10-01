Siyonist rejim donanması, "Sumud Filosu"nun toplu manevrasıyla şaşkına döndü

Filistin'e insani yardım taşımayı hedefleyen Sumud Filosu, Akdeniz'de gerçekleştirdiği koordineli manevrayla Siyonist rejim donanmasını hazırlıksız yakaladı. Filo Koordinasyon Komitesi üyelerinden Vael Nuvvar, İsrail askeri gemilerinin, filonun öncüsü olarak bilinen "Alma" gemisine yaklaşıp iletişim sistemlerini devre dışı bıraktığını belirtti.

Nuvvar, İsrail'in bu müdahalesine rağmen, filo gemilerinin Gazzeye doğru kararlı şekilde ilerlemeye devam ettiğini ve İsrail güçlerinin bu durum karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Saldırgan İsrail gemilerinin filonun merkezi noktası olan "Sirius" gemisini kuşattığını, ancak diğer gemilerin dikkatli manevralarla yolu açarak ilerlemeye devam ettiğini ifade eden Nuvvar, şunları kaydetti:

“Siyonist rejim donanması, filoyu parçalamaya çalıştı ama her seferinde koordineli bir şekilde engellendiler. Görünüşe göre, bir gemi durduğunda diğerlerinin de durup durmayacağını test ediyorlardı. Ancak onlara net bir mesaj verdik: 47 gemi durdurulsa bile, 48’inci gemi yoluna devam eder.”