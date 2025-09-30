Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor

El-Mesire televizyonunun aktardığına göre, Küresel Sumud Filo’suna ait iki gemi şu anda Gazze sahillerine 270 deniz mili mesafede bulunuyor.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi’nin açıklamasına göre, bu gemilerin hedeflerine ulaşabilmeleri için hâlâ yaklaşık 500 kilometrelik bir yol katetmeleri gerekiyor.

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filo’sunun yönetimi, uluslararası hukuka göre bu filonun serbestçe geçiş yapma ve Gazze Şeridi’ndeki insani hedeflerine ulaşma hakkına sahip olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca Türkiye, İtalya, İspanya ve diğer dünya ülkelerinden bu harekete verdikleri desteği somut adımlar ve gerçek taahhütlerle göstermeleri istendi.

Bunun yanı sıra, Küresel Sumud Filo’su yönetimi, gemilerin güvenli bir şekilde Gazze sahillerine ulaşabilmesi için eşlik eden ülkelerin filoya destek sağlaması çağrısında bulundu.