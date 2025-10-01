Yemen Aden körfezi'nde İsrail ile bağlantılı bir gemiyi vurdu

El-Mesire’ye göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aden Körfezi’nde “MINERVA GRACHT” adlı kargo gemisine karşı askeri bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri’nin yayımladığı bildiride, geminin, sahibi olan şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmesi nedeniyle bir seyir füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Yemen ordusu, gemiye düzenlenen nokta atışı saldırının doğrudan isabet ettiğini ve yangına yol açtığını, geminin şu anda batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Seri, açıklamasında, “Yemen’in büyük halkı, yüzyılın cinayetine karşı mazlum Filistin halkını destekleme yolunda dimdik durmaya ve mücadelesine devam etmeye kararlıdır” ifadesini kullandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ayrıca, bu askeri operasyonların süreceği ve yalnızca saldırılar durdurulup Gazze’ye yönelik abluka kaldırıldığında sona ereceği konusunda uyarıda bulundu.

Seri, “Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab’ül Mendeb ve Aden Körfezi’nde İsrail’e yönelik deniz ablukası devam etmektedir.” dedi.

Yahya Seri ayrıca tüm şirket ve gemileri, bu ablukayı ihlal etmelerinin sonuçları konusunda uyardı.

Bu gelişme, Yemen’in geçtiğimiz haftalarda İsrail rejimiyle bağlantılı gemilere veya Tel Aviv ile işbirliği yapan şirketlere karşı birçok saldırı düzenlemesinin ardından geldi. Yemen bu saldırıları, Gazze halkına verilen fiili destek olarak nitelendiriyor.