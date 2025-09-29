Yemen: İşgal altındaki bölgelere İHA ve füze saldırılarıyla kritik hedefler vuruldu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülkesinin işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiğini açıkladığı füze ve insansız hava aracı (İHA) operasyonlarının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Seri, açıklamasında bir operasyonun “Filistin‑2” adlı hipersonik balistik füzeyle işgal altındaki Yafa’daki hassas hedeflere gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda “milyonlarca Siyonistin sığınaklara kaçtığını” ifade etti.

Ayrıca, İHA birimlerinin iki insansız hava aracıyla Um el-Reşreş’te kritik öneme sahip hedefleri vurduğunu ifade etti.

Yahya Seri, açıklamasında “Milletimizin eşit seçeneği düşmanla mücadele ve bu düşmana karşı direniştir; aynı zamanda Filistin halkına her yönden destek vermektir” ifadelerini kullandı.