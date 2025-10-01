Yemen’den ABD’nin büyük petrol şirketlerine tehdit

Yemen’deki Ensarullah Hareketi, Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef alarak ülkenin büyük petrol şirketlerini saldırı tehdidiyle uyardı.

Katar merkezli El Cezire ve Reuters kaynaklarına göre, Sana’da bulunan “İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi” isimli kuruluş, Ensarullah ile ticari taşımacılık şirketleri arasında aracı görevi üstleniyor. Bu merkez, 13 Amerikan şirketi, 9 kişi ve 2 gemiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Merkez, “misilleme ilkesi” gereği bu kurumlarla ilişkili taraflara karşı sert önlemler alınacağını ve doğrudan tehdit altında olacaklarını belirtti.

Yaptırım listesinde ConocoPhillips ve Diamond S Shipping gibi büyük şirketlerin isimleri yer alıyor.

Ensarullah, 2023 yılından itibaren İsrail rejimiyle bağlantılı gemilere Kızıldeniz’de saldırılarını artırdı ve bu saldırıların Gazze’deki Filistinlilere destek amacı taşıdığını duyurdu.

Grup, bu hafta içinde Aden Körfezi’nde Hollanda bandıralı bir gemiyi hedef aldı; saldırıda gemideki iki mürettebat yaralanırken, geminin bir bölümü de yangınla zarar gördü.