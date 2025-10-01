Erakçi’den ABD engellemelerinin müzakerelerin çöküşündeki rolüne ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ülkeleri ve ABD ile yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının temel sebebinin ABD’nin engellemeleri olduğunu açıkladı.

Erakçi bugün hükümet toplantısında, New York ziyaretinden önce ve sırasında Avrupa ülkeleri ile ABD tarafıyla gerçekleştirilen görüşmeler ve müzakereler hakkında bir rapor sundu.

Tüm görüşmelerde gerekli tüm esnekliklerin ve müzakerelerin yapıldığını belirten Erakçi, ancak ABD’nin kararlı engellemeleri nedeniyle müzakerelerin başarıyla sonuçlanamadığını ifade etti.

Erakçi, “Bu taraflarla tüm uzlaşma çabaları ve esneklik gösterildi ancak beklenildiği gibi ABD’nin engellemeleri süreci başarısız kıldı” dedi.